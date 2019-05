Vliegtuigje bungelt in boomtop

Een piloot en een passagier van een klein vliegtuig hebben zaterdag in Duitsland twee uur lang ondersteboven in een boomtop gebungeld, nadat zij met hun toestel waren gecrasht. De brandweer moest eraan te pas komen om de twee te bevrijden.

Het incident was bij een vliegveld in Holzwickede bij de stad Unna. Uit eerste onderzoek bleek dat het toestel bij de landing waarschijnlijk uit koers werd geblazen door een windvlaag.

De 56-jarige piloot en zijn 51-jarige echtgenote en passagiere raakten lichtgewond.

Elders in Duitsland liep een crash met een vliegtuigje minder goed af. Een 53-jarige inzittende van een klein toestel kwam bij het plaatsje Elz om het leven toen het kort na de start neerstortte in een bosrand. De piloot overleefde het ongeval. De oorzaak is onbekend.