Vliegtuigen Indonesië wijken uit om vulkaanas

Indonesië heeft alle vluchten rond de uitgebarsten vulkaan Anak Krakatau omgeleid, omdat er aswolken in de lucht worden gespuwd. „Er is een code rood-situatie. Alle vluchten worden omgeleid vanwege de vulkaanas van Anak Krakatau,” aldus een woordvoerder van de Indonesische luchtverkeersleiding AirNav.

De Indonesische autoriteiten waarschuwden eerder al voor „extreem weer en hoge golven” rond de vulkaan. Ook drongen zij erop aan weg te blijven bij de kust die zaterdag getroffen is door een tsunami. Het dodental staat inmiddels op 430, meldt de Indonesische rampenbestrijdingsdienst BNPB.

De tsunami van zaterdag is veroorzaakt doordat een deel van de vulkaan Anak Krakatau in de zeestraat tussen Zuid-Sumatra en West-Java instortte. De meteorologische dienst, Dwikorita Karnawati, houdt sindsdien de vulkaan nauwlettend in de gaten.