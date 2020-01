Vliegtuigcrash volgens Iran niet door raket

De vliegtuigcrash woensdag nabij Teheran is volgens de baas van de Iraanse burgerluchtvaartautoriteit niet veroorzaakt door een raket. Bij de ramp met de Boeing 737-800 van een Oekraïense luchtvaartmaatschappij kwamen woensdag alle 176 inzittenden om het leven.

Het Verenigd Koninkrijk en Canada zeiden donderdag inlichtingen te hebben waaruit blijkt dat het vliegtuig met een raket is neergehaald. Ook zijn er videobeelden waarop te zien zou zijn dat een projectiel het vliegtuig raakt.

Maar de baas van de Iraanse burgerluchtvaartautoriteit Ali Abedzadeh zei: „Een ding is zeker. Dat toestel is niet geraakt door een raket.”

„De informatie uit de zwarte dozen is essentieel in het onderzoek”, zei Abedzadeh. „De dozen zijn nog intact en worden onderzocht. Alle conclusies die worden getrokken voordat de data uit de zwarte dozen is geanalyseerd, zijn voorbarig.”