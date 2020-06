Vliegtuigcrash in Georgia, vijf leden uit een familie sterven

Alle vijf inzittenden van een klein vliegtuig zijn vrijdag door een crash in de staat Georgia, in het zuidoosten van de VS, om het leven gekomen. Dat melden diverse Amerikaanse media. Volgens de lokale autoriteiten gaat het om een 41-jarige vader en een 43-jarige moeder, hun zoon en dochter van respectievelijk 6 en 4 jaar en de vader (67) van de vrouw.

De familie was vanuit Florida op weg naar Indiana om een begrafenis bij te wonen. Volgens lokale autoriteiten was er een soort van explosie aan boord van de Piper 31-T Cheyanne en kwam het toestel vervolgens naar beneden vlakbij de plaats Eatonton.