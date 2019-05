Vliegtuigbrand bij Moskou eist 41 levens

Zeker 41 mensen zijn om het leven gekomen bij een noodlanding van een toestel van de Russische luchtvaartmaatschappij Aeroflot. Het vliegtuig landde brandend op het vliegveld Sjeremetjevo bij Moskou.

Dat meldde het Russische persbureau TASS zondag.

Het vliegtuig, van het type Sukhoi Superjet-100, was met 78 passagiers en bemanningsleden aan boord onderweg naar Moermansk, toen het ongeveer een half uur na vertrek terugkeerde. De piloten maakten melding van technische problemen, daarna werd de verbinding verbroken. De vliegers hebben het ongeluk overleefd.

Breaking: Video shows the moment Aeroflot flight caught on fire at Sheremetyevo Airport in Moscow, Russia. pic.twitter.com/n4kQloE7bJ — Porter Medium (@PorterMedium) 5 mei 2019

Volgens een ooggetuige in de Russische krant Komsomolskaja Pravda werd het toestel door de bliksem geraakt. Andere media spreken van kortsluiting in het elektrische circuit aan boord en van brand in een van de motoren. Op video’s die online werden gezet, is te zien hoe de staart van het vliegtuig in brand stond.

Russian plane makes emergency landing in Moscow after fire on board because of the lightning strike!! ⚡⚡🔥

11 people have been died in that accident pic.twitter.com/rTRlmFvueQ — aviation-fails (@aviation07fails) 5 mei 2019

Vliegen in Rusland is vier keer gevaarlijker dan in de rest van de wereld. In de afgelopen twee jaar kwamen in Rusland 326 mensen om het leven als gevolg van vliegtuigongelukken. In de Verenigde Staten kwamen in die periode 61 mensen om bij crashes.

Succes

De Russische luchtvaartsector lijkt te bezwijken onder haar eigen succes, verklaarde Roman Goesarov, directeur van de Russische nieuwsoutlet voor de luchtvaart, Avia.ru. Het aantal Russische passagiers stijgt al jaren in hoog tempo. Het aantal gekwalificeerde vliegers groeit niet evenredig mee. Het gevolg is dat veel vliegtuigen worden bestuurd door onervaren en slecht geschoolde piloten.

Vooral sinds de devaluatie van de roebel in 2014 zijn veel piloten naar het Westen vertrokken om meer geld te verdienen. Zij die in Rusland achterblijven staan onder grote werkdruk en krijgen vaak weinig rust. Een andere oorzaak van de vele ongelukken is een verouderde vloot. Veel toestellen stammen nog uit de Sovjettijd.