Vliegtuig zinkt voor kust Micronesia

Een vliegtuig van de maatschappij Air Niugini is vrijdag voor de kust van de Federale Staten van Micronesia gezonken. Dat melden lokale media. Of er mensen gewond zijn geraakt, is nog niet bekend.

Lokale kranten melden dat er meerdere boten rond het vliegtuig varen, om mensen uit het toestel te halen en naar het land te brengen. Het ongeluk gebeurde vlakbij het vliegveld van de stad Weno, een belangrijke stad in de deelstaat Chuuk.

Het is niet bekend of het vliegtuig aan het landen was of juist net opsteeg. Vlucht PX73, een Boeing 737-800, was onderweg van vliegveld Narita in Tokyo naar Port Moresby in Papoea Nieuw-Guina. Een tussenstop in Weno was onderdeel van het originele vliegplan.

Het bestuur van Air Niugini is in crisisoverleg vanwege de situatie.