Vliegtuig terug naar Sydney na vechtpartij

Een passagiersvliegtuig dat op weg was van Australië naar Singapore heeft moeten omkeren na een vechtpartij aan boord. Het toestel van de budgetmaatschappij Scoot is maandagavond in Sydney geland, na een knokpartij tussen twee passagiers. Een van de twee mannen is opgepakt.

Op een video-opname is te zien hoe de twee mannen met elkaar op de vuist gaan. Eerst lukt het andere passagiers nog de twee uit elkaar te halen, maar dan begint een van de mannen opnieuw. Hij wordt vervolgens in de boeien geslagen. De piloot besloot om het toestel te keren. De vliegmaatschappij, een dochter van Singapore Airlines, zegt het incident te betreuren.