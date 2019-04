Vliegtuig stort op huis, zes doden

In de Chileense plaats Puerto Montt is dinsdag een vliegtuigje neergestort op een huis. De piloot en vijf passagiers kwamen om het leven. Dat heeft burgemeester Harry Jürgensen bevestigd tegen verslaggevers van 24 Horas. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend.

Het ramptoestel, dat op weg was naar het zuidelijker gelegen Chaitén, crashte vlak na het opstijgen. De woning waarop het neerkwam vloog in brand. Volgens de huiseigenaar was er op dat moment niemand aanwezig. Ook het pand ernaast liep schade op.

Jürgensen zei niets over de identiteit van de slachtoffers, alleen dat het om twee vrouwen en vier mannen gaat. Hij heeft een onderzoek gelast naar de toedracht en naar de mogelijkheid van meer doden. De burgemeester had vernomen dat twee passagiers om onbekende reden op het laatste moment hadden besloten niet aan boord te gaan.