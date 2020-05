Vliegtuig stort neer in Canada, een dode en een gewonde

Door een vliegtuigcrash in Canada zijn een gewonde en een dode gevallen. Een jet van de Snowbirds, een demonstratieteam van de Canadese luchtmacht, stortte zondag kort na het opstijgen neer in een woonwijk in de stad Kamloops in de staat British Columbia. De luchtmacht bevestigt dat een van de bemanningsleden is omgekomen en een ander zwaargewond raakte.

Volgens de autoriteiten heeft de piloot zich met zijn schietstoel weten te redden. Hij raakte gewond. Global News meldde eerder dat er twee bemanningsleden aan boord waren, waarvan er een de crash niet overleefde. Dat werd later bevestigd door de luchtmacht. Volgens minister Adrian Dix van Volksgezondheid van British Colombia, is een persoon naar het ziekenhuis afgevoerd.

De jet stortte neer tijdens een vliegshow om het moreel van de Canadezen tijdens de coronapandemie hoog te houden.

Een foto geplaatst door Kamloops-televisiestation CFJC toonde ten minste één brandend huis in Kamloops, een stad met meer dan 90.000 inwoners die ongeveer 320 kilometer ten noordoosten van Vancouver ligt.

De crash was het tweede recente ongeval met de Snowbirds. Een van de jets van het team stortte afgelopen oktober neer in een onbevolkt gebied net voor een show in Atlanta. De piloot wist zichzelf te redden met zijn schietstoel.