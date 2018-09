Vliegtuig schiet voorbij landingsbaan Sotsji

Op het vliegveld bij de Russische badplaats Sotsji is een passagiersvliegtuig tijdens het landen gecrasht. Meerdere mensen raakten gewond toen het toestel zaterdagochtend voorbij de landingsbaan schoot en tegen een barrière botste.

Door het ongeluk vatte een motor van het toestel vlam en brak een vleugel af. Passagiers zijn via de evacuatieglijbanen die uitklapten in veiligheid gebracht, meldt persbureau Interfax. 166 mensen waren aan boord van het toestel dat in Moskou was opgestegen. Het vliegtuig is van de Russische luchtvaartmaatschappij UTair Aviation.