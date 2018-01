Vliegtuig schiet van startbaan en bijna in zee

Een Boeing 737-800 van de luchtvaartmaatschappij Pegasus is zondag na de landing in de Turkse plaats Trabzon van de baan geschoten en bijna in de Zwarte Zee geplonsd.

Het toestel bleef echter op de helling aan de kust naast de luchthaven hangen. Alle 168 inzittenden konden ongedeerd geëvacueerd worden, melden Turkse media op gezag van gouverneur van Trabzon, Yücel Yavuz.

Wel leidde het ongeluk tot grote paniek aan boord van het vliegtuig dat bijna verticaal boven de zee is komen te hangen. Over de oorzaak van het ongeval is nog niets duidelijk.