In het oosten van Afghanistan is maandag een passagiersvliegtuig van Ariana Afghan Airlines neergestort. Lokale media melden dat er 83 mensen aan boord van de Boeing 737-400 zouden zijn geweest. Over oorzaak of slachtoffers is nog niks bekend.

Het toestel stortte maandag rond 13.10 uur (lokale tijd) neer in de provincie Ghazni ten zuidwesten van hoofdstad Kabul. Afghaanse hulpdiensten zijn onderweg naar de plek van het ongeval.