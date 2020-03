Vliegtuig met medische voorraad landt in New York

Een vliegtuig geladen met medische spullen is zondag geland in New York, de stad die ernstig is geraakt door de uitbraak van het coronavirus. Het gaat om de eerste van een serie vluchten die door het Witte Huis is georganiseerd.

Het toestel kwam uit de Chinese stad Shanghai en had een voorraad maskers, jassen en handschoenen aan boord voor ziekenhuizen in New York, New Jersey en Connecticut. Een speciaal team onder leiding van Jared Kushner, schoonzoon van president Donald Trump, heeft het „project luchtbrug” opgezet om hospitalen van nieuw medisch materiaal te voorzien.

Burgemeester Bill de Blasio sloeg zondag nog alarm over de snel slinkende ziekenhuisvoorraden. Er is volgens hem nog voldoende voor een week, daarna kan hij niet garanderen dat de ziekenhuizen goed kunnen functioneren.