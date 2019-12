Vliegtuig met 38 mensen aan boord verdwenen

Consternatie aan het begin van het raadsdebat over een fusie met de gemeente Barneveld: Wethouders Van Dijk (PRO, rechts) en Van Es (ChristenUnie) stappen voorafgaand aan het debat op, omdat hun partijen zich aan de coalitie hebben onttrokken. Van Dijk gaat tussen het publiek zitten, Van Es verdwijnt in de coulissen. Burgemeester en de SGP- en CDA-fractie kijken vanaf het podium toe, net als de enkele honderden aanwezigen in Kulturhus De Breehoek. beeld Niek Stam