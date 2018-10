Vliegtuig met 189 mensen gecrasht in Javazee

In Indonesië is een passagiersvliegtuig van luchtvaartmaatschappij Lion Air neergestort in de Javazee. Aan boord van het toestel zaten 189 mensen. De hoop op overlevenden is klein, zegt een woordvoerder van het nationale rampenbureau. De oorzaak van de crash is niet bekend.

Wrakstukken van de Boeing 737 MAX 8 zijn gelokaliseerd op zo’n 70 kilometer afstand van de Indonesische hoofdstad. Een reddingsteam is naar de rampplaats gestuurd om hulp te verlenen. „We hebben reddingsvesten, telefoons en delen van het vliegtuig ontdekt”, aldus de zegsman van de reddingsdienst. Het wrak ligt naar schatting op een diepte van zo’n 35 meter.

Het toestel stortte neer tijdens een vlucht van Jakarta naar Pangkal Pinang op het eiland Bangka, vlakbij Sumatra. De bestemming is een populaire plek voor toeristen. De autoriteiten meldden in eerste instantie dat 188 mensen aan boord zaten.

Kort na vertrek rond 06.20 uur (lokale tijd) zou het mis zijn gegaan. Het vliegtuig verloor 13 minuten na het opstijgen het contact met de luchtverkeersleiding, zegt directeur Edward Sirait van Lion Air. „We kunnen op dit moment geen commentaar geven”, aldus Sirait. „We proberen alle informatie en gegevens te verzamelen.”

Lion Air is de grootste particuliere vliegtuigmaatschappij van Indonesië. Het bedrijf werd onlangs van de zwarte lijst gehaald door de Europese Commissie. De vloot bestaat uit 112 toestellen van Boeing en Airbus. Het betreffende vliegtuig was nog maar kort in gebruik, laat het bedrijf weten. De piloot en copiloot hadden samen 11.000 vlieguren gemaakt.