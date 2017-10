Een vliegtuig van milieu-organisatie Greenpeace is dinsdag in het Braziliaanse Amazoneregenwoud neergestort. Daardoor is een 29-jarige Zweedse vrouw om het leven gekomen. Nog vier anderen raakten gewond, meldt het nieuwsportaal G1 op basis van de politie.

Het Zweedse consulaat in Manaus heeft de dood van de Zweedse bevestigd. De Cessna 208 stortte neer in de Rio Negro in het nationale park Anavilhanas, zo’n 100 kilometer ten noordwesten van Manaus. De oorzaak van het ongeluk is nog onduidelijk.