In het Duitse Bruchsal is zaterdag een klein vliegtuig neergestort en tegen de gevel van een bouwmarkt terechtgekomen. Volgens Duitse media kwamen daardoor drie mensen om het leven.

Alle slachtoffers zaten in het toestel. Er raakte verder niemand gewond. De oorzaak van de crash in de deelstaat Baden-Württemberg is niet bekend.