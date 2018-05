Vliegtuig Amerikaanse leger neergestort

Een C-130 transportvliegtuig van de Amerikaanse Nationale Garde is in de staat Georgia door nog onbekende oorzaak neergestort. Dat heeft de Amerikaanse luchtmacht bevestigd aan Amerikaanse nieuwszenders.

Er zijn nog geen berichten over slachtoffers. Ook is nog niet bekend hoeveel mensen aan boord van het vliegtuig zaten. Een medewerker van de hulpdiensten toonde via Twitter een foto van het neergestorte toestel dat in brand was gevlogen. Getuigen publiceerden kort na het neerstorten foto’s van opstijgende rook.

Een getuige van de crash in de buurt van de stad Savannah vertelde nieuwszender CNN dat „de grond trilde alsof er een bom was afgegaan.”