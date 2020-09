‘Vliegende zorgverlener’ test uitrusting in Groot-Brittannië

Lake District in Groot-Brittannië krijgt het mogelijk als eerste ter wereld te zien: vliegende zorgverleners. Daarover schrijven Britse media.

Gehuld in een jetsuit vloog testpiloot Richard Browning van ”Gravity Industries” maandag in Langdale Pikes naar een gesimuleerd ongeval in de bergen. De afstand naar de moeilijk bereikbare plek, die te voet zo’n 25 minuten vergt, legde hij af in niet meer dan 90 seconden.

De testvlucht vond plaats in samenwerking met de Great North Air Ambulance Service (GNAAS). De ambulancedienst is enthousiast over de succesvol verlopen test en hoopt dat de inzet van de jetsuit in de toekomst levens kan redden.



Of het daadwerkelijk zover komt, is overigens nog niet duidelijk. Het pak moet nog verder worden ontwikkeld en daarna is het aan de politiek om er een besluit over te nemen.