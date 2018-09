Meer dan 700 geiten worden per helikopter herplaatst vanuit Olympic National Park naar het Cascadegebergte in de Amerikaanse staat Washington. De herplaatsing begon maandag en zal twee weken duren, meldde de Amerikaanse National Park Service eind vorige week.

De dieren worden verhuisd om het park te beschermen. Daarnaast is de herplaatsing een grote steun voor de berggeiten in het Cascadegebergte, meldt de service. Het uitwerken van de plannen was een jarenlang proces vanwege de publieke opinie.