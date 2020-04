Vliegdekschip VS met besmettingen deels geëvacueerd

Ongeveer 1000 opvarenden van het Amerikaanse vliegdekschip USS Theodore Roosevelt zijn in de haven van het eiland Guam van boord gegaan. Op het schip zijn tot nu toe 93 besmettingen met het nieuwe coronavirus vastgesteld.

Volgens Amerikaanse media zijn inmiddels 1000 van de meer dan 4000 bemanningsleden getest.

Nadat het virus bij enkele bemanningsleden werd ontdekt vroeg de commandant Brett Crozier hulp om zijn bemanning in quarantaine te plaatsen. Zijn verzoek om het enorme schip op 10 procent van de bemanning na te evacueren werd echter niet gehonoreerd door Minister van Defensie Mark Esper. Die vond dat toen te voorbarig.

Het vliegdekschip lag drie weken geleden voor het laatst in een haven. Dat was in Vietnam, waar toen ook al mensen besmet waren geraakt met het virus.

Voor commandant Crozier kan hele zaak nog een staartje krijgen. Het Amerikaanse ministerie van Defensie is niet blij met een brief van vier kantjes die hij naar het Pentagon stuurde. Daarin schetst hij een nogal sombere situatie op zijn schip gezien de besmettingen en het risico dat dit uit de hand zou lopen. Hij vraagt ook om strengere maatregelen om dat tegen te gaan.

Door de brief, die uitlekte naar de pers, werd de vraag actueel op het Pentagon wel genoeg deed om de militairen veilig te houden. Het Pentagon sluit niet uit dat de commandant gestraft wordt als blijkt dat hij de brief zelf heeft gelekt.