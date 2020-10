Vlieg grijpt aandacht tijdens debat Pence en Harris

Vicepresident Mike Pence kreeg in het debat met de Democratische senator Kamala Harris met een ongewenste gast te maken. Een grote vlieg kwam gedurende de confrontatie in Salt Lake City op zijn hoofd zitten. Dit tot hilariteit van veel mensen op sociale media.

Pence sprak tijdens het debat over raciale ongelijkheid en politiehervormingen, toen de vlieg de twee plexiglas platen die vanwege het coronavirus op het podium stonden wist te ontwijken en op het hoofd van de Republikein landde. Daar bleef het insect twee volle minuten zitten.

„Dit is een heel belangrijk debat, maar niemand gaat iets hiervan onthouden behalve die vlieg”, schreef een kijker op Twitter. „Die vlieg zat lang in het haar van Pence”, stelde Jason Kander, een oud-overheidsfunctionaris uit Missouri. „Hij zou in quarantaine moeten.”

Ook het Twitteraccount van Joe Biden, de Democratische presidentskandidaat, reageerde op het voorval. „Doneer vijf dollar om deze campagne te laten vliegen”, aldus Biden. Ook plaatste zijn account een foto met een vliegenmepper met de tekst „laat dit debat niet wegzoemen”. Nancy Pelosi, de Democratische voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, deed ook een duit in het zakje. „Deze verkiezing vliegt voorbij”, tweette ze. „Zorg ervoor dat je een plan maakt om te gaan stemmen.”

President Donald Trump liet ook op Twitter van zich horen over het debat, maar dan niet over de vlieg. „Mike Pence doet het geweldig, zij is een blundermachine”, schreef de president over het debat tussen de vicepresident en senator Harris. „Mike Pence heeft ruimschoots gewonnen!”