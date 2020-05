Vleesfabriek Coesfeld weer open na sluiting wegens coronavirus

De vleesfabriek in de Duitse plaats Coesfeld is na een gedwongen sluiting van meer dan een week weer opengegaan. De fabriek moest dicht nadat meer dan tweehonderd van de ongeveer 1200 medewerkers positief hadden getest op het coronavirus. De fabriek staat in Noordrijn-Westfalen op 30 kilometer van Winterswijk.

Dinsdag was een testdag om te kijken of de getroffen hygiënemaatregelen zouden werken. Er werden nog geen dieren geslacht. Woensdag worden de maatregelen wederom getest, dan worden 1500 varkens geslacht om te zien hoe dat gaat.

In Osnabrück, ook niet ver van de Nederlandse grens, is een vleesfabriek dinsdag en woensdag geopend om de voorraad weg te werken. Het gaat om een noodoperatie. In deze fabriek was bij 92 van de 278 werknemers het coronavirus vastgesteld. Met de noodopening wordt voorkomen dat het vlees bederft dat al in de fabriek ligt voor verwerking.