Vlamingen zitten massaal thuis en tellen dan maar mussen

Bijna twee keer zo veel Belgen als vorig jaar hebben tot vreugde van de Vlaamse Vogelbescherming afgelopen weekend meegedaan aan het Huismussentelweekend. Afgelopen weekend hebben 7.041 Vlamingen gehoor gegeven aan de oproep om tsjilpende huismusmannetjes in de tuin of onmiddellijke omgeving te tellen, meldt de organisatie. België zit vanwege het coronavirus op slot en de inwoners hebben daardoor noodgedwongen huisarrest.

Dat was het goede nieuws. Uit de ingezonden telformulieren blijkt dat er vooral kleine groepjes van een tot vijf huismussen werden gespot. Dat is geen goed nieuws, want deze kleine groepjes, kolonies genoemd, zijn kwetsbaar. „Ze zijn minder goed in staat om tegenslagen op te vangen en lopen dus sneller het risico te verdwijnen. Een stabiele kolonie bestaat uit minstens 10 paren”, stelt de vogelbescherming.

De deelnemende ‘huismussen’ moesten tellen hoeveel huismusmannetjes ze gelijktijdig hoorden of zagen tsjilpen. Op de mussenwebsite van de organisatie stonden tips om de zangvogeltjes gemakkelijk(er) te herkennen en een telformulier. Vanwege de grote hoeveelheid formulieren die nog steeds binnenlopen, is de deadline om in te sturen met een week verlengd.

Hoewel er geen absolute cijfers zijn over het aantal mussen in Vlaanderen is wel duidelijk dat hun aantal, vooral in de steden, hard terugloopt.