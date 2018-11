Vlamingen boos op Fransen om afschieten vogels

In Vlaanderen zijn natuurbeschermers boos over het afschieten van beschermde weidevogels net over de grens aan de noordkust van Frankrijk. Dit gebeurt terwijl in België dit jaar bijna 800.000 euro is besteed om de bedreigde wulp en de grutto te helpen.

„Het is onbegrijpelijk. We doen er in België alles aan om weidevogels te beschermen. Maar vliegen die vogels één meter over de grens met Frankrijk, dan staan daar jagers te wachten om hen af te schieten. Ze zetten zelfs lokvogels in om de dieren binnen schootsafstand te krijgen,” zegt Hendrik Moeremans van de vereniging Natuurpunt tegen De Standaard.

In tegenstelling tot de rest van Frankrijk, geldt aan de Franse noordwestkust geen jachtverbod op de wulp. Die streek is echter wel een populaire broedplaats voor de bedreigde vogelsoort. De Vlaamse minister van Natuur Joke Schauvliege bevestigt dat er een probleem is, maar dat gesprekken op Europees niveau voorlopig nog zonder resultaat zijn.