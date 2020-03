Vlaggen in Italië halfstok voor slachtoffers coronavirus

In heel Italië zijn dinsdag vlaggen halfstok gehangen om te stil te staan bij de slachtoffers van het coronavirus. Het is een initiatief van de burgemeesters van het land, meldde persbureau ANSA. Ook in Vaticaanstad hangen de vlaggen halfstok. In veel plaatsen is op het middaguur een minuut stilte in acht genomen.

Italië telt de meeste sterfgevallen als gevolg van het virus. Meer dan 11.500 mensen zijn aan het nieuwe coronavirus bezweken terwijl er circa 100.000 besmettingen zijn vastgesteld. Onder de doden zijn 66 artsen.

De inperking van de bewegingsvrijheid die moeten helpen de verspreiding van het virus in te dammen, blijven volgens Italiaanse media waarschijnlijk tot 4 mei van kracht.

Het virus heeft vooral de noordelijke regio Lombardije getroffen, waar de financiële hoofdstad van het land, Milaan, ligt. De werkgeversvereniging Confindustria heeft dinsdag beklemtoond dat de Italiaanse economie „in het hart is getroffen”. Confindustria vreest dat de economie van het land met 10 procent krimpt in de eerste helft van dit jaar.

Veel Italiaanse media stellen dat het land in de steek wordt gelaten door Europa, vooral door landen zoals Nederland die zich fel verzetten tegen nieuwe leningen voor een soort reddingsfonds via euro-obligaties.