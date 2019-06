Vlag van D-day geveild

Een vlag die op D-day tijdens de invasie in Normandië als eerste zou zijn geplant op Omaha Beach wordt geveild. Volgens veilinghuis Heritage Auctions is er online al een bod uitgebracht van 55.000 dollar (48.800 euro). Op 9 juni is bekend hoeveel het dundoek uiteindelijk heeft opgebracht.

De vlag werd door een militair van de genie in het zand gestoken kort nadat de eerste Amerikaanse troepen onder moordend vuur aan land waren gegaan. Genist John Horvath plantte de ‘stars and stripes’ en zond hem later met een brief naar zijn vrouw om te bewaren. "Zorg voor de vlag, hij was was de eerste die omhoog ging op het bruggenhoofd, twee uur nadat de invasie was begonnen. Ik had mijn tentstok nodig om hem omhoog te krijgen", schreef hij aan zijn echtgenote. Bij de vlag zit ook een Amerikaans krantenknipsel uit 1944 met een foto van Horvaths vrouw de hem in handen heeft.

Vlaggen zijn populair onder verzamelaars van militaire spullen. De Nederlandse kunstverzamelaar Bert Kreuk heeft een vlag van D-day die hij graag aan president Donald Trump wil aanbieden. De vlag wapperde destijds op de achtersteven van het landingsvaartuig LCC 60, dat de eerste Amerikaanse troepen aan land bracht op Utah Beach, een van de landingsstranden. Kreuk kocht hem in 2014 voor ruim 450.000 euro.