Vlaanderen zet cultuur- en sportsector vanwege corona op slot

Ook Vlaanderen scherpt de coronamaatregelen vanwege de stijgende besmettingscijfers aan. De bibliotheken blijven open maar verder gaan alle cultuurhuizen en - evenementen op slot. Wie ouder is dan 12 jaar mag vanaf vrijdag 18.00 uur alleen nog buiten sporten en in beperkt gezelschap. Dat geldt niet voor professionals.

In een extra ministerraad hakte Jambon de knopen door na overleg met de gouverneurs van de vijf Vlaamse provincies. Er is geen einddatum voor de nieuwe regels maar over drie weken wordt de situatie geëvalueerd. Volgens minister-president Jan Jambon is vooral het stijgend aantal ziekenhuisopnames in de regio „alarmerend”.

Vlaanderen houdt vast aan een avondklok van middernacht tot 05.00 uur, terwijl Wallonië en het Brussels Gewest een straatverbod van 22.00 tot 06.00 uur hebben ingevoerd.

Landelijk zijn sinds 19 oktober alle restaurants en cafés in het land een maand dicht en geldt een verbod op de verkoop van alcohol na 20.00 uur.