Vlaanderen scherpt coronamaatregelen toch eerder aan

De strengere coronamaatregelen in Vlaanderen gaan niet vrijdagavond, maar al aan het begin van de nacht van woensdag op donderdag in. Na kritiek op het dagenlange oponthoud, nu het virus in België sneller om zich heen grijpt dan waar ook in Europa, is er een snellere manier gevonden.

Na Wallonië en Brussel afgelopen weekend besloot dinsdag ook Vlaanderen, bovenop de landelijke maatregelen, onder meer culturele activiteiten en sport aan banden te leggen, maar pas vanaf vrijdag. Dat kwam de regering van het Vlaamse gewest op felle kritiek te staan van deskundigen, die waarschuwen dat België ten onder dreigt te gaan in de nieuwe golf besmettingen en ieder uur telt. Steden als Gent en Mechelen besloten de maatregelen op eigen houtje al te vervroegen.

Doordat de landelijke regering de maatregelen overneemt waarover de gewesten het eens zijn, worden ze woensdag al om middernacht van kracht, twittert landelijk minister Annelies Verlinden.