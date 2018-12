Vlaanderen onderzoekt kilometerheffing

De Vlaamse regering onderzoekt of op alle wegen in Vlaanderen een kilometerheffing kan worden ingevoerd om drukte en files tegen te gaan. Volgens de financieel-economische krant De Tijd werd eerst ook nog gekeken naar een heffing die alleen zou gelden op plaatsen met veel file, zoals de ring van Antwerpen. Maar dat scenario is van tafel, omdat het zou leiden tot sluipverkeer op minder drukke wegen. Wordt de heffing ingevoerd, dan moeten ook buitenlandse chauffeurs gaan betalen.

Volgens de Vlaamse verkeersminister Ben Weyts kunnen de inkomsten van de heffing dienen om een andere autobelasting, de zogeheten inverkeerstelling, te verlagen. Ook zou er meer geld in de infrastructuur kunnen worden gestoken. Weyts zegt dat de beslissing over invoering van een kilometerheffing aan de volgende Vlaamse regering is. Dat zal op zijn vroegst in 2024 of 2025 gebeuren.

België kent al wel een kilometerheffing voor vrachtwagens. Die werd in april 2016 van kracht.