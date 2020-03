Vlaanderen annuleert alle sportevenementen met publiek

Alle sportevenementen in Vlaanderen waar publiek bij is worden tot 31 maart geannuleerd, zowel indoor als buiten. Dat maakte de Vlaamse minister van Sport Ben Weyts bekend na overleg met sportbonden.

De maatregel moet verdere verspreiding van het coronavirus tegengaan. De sportwereld wil proactief haar maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen, staat in een verklaring. „Dit was geen makkelijke beslissing, maar het kan niet anders”, aldus de sportorganisaties. In heel België zijn ook tal van culturele evenementen afgelast.

De kustplaats Knokke-Heist neemt nog verdergaande maatregelen. Alle in- en outdoor-activiteiten worden verboden en zwembaden, strandtenten en bibliotheken moeten tot 30 april dicht blijven. De burgemeester vindt dat de federale overheid te weinig maatregelen treft. „Als ze op federaal niveau niets doen, neem ik zelf wel voorzorgsmaatregelen. Het is belachelijk dat Italië wel in lockdown kan gaan en dat niemand hier die beslissing durft te maken.”