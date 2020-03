Vlaamse Vogelbescherming hoopt op massale mussentelling

De Vlaamse Vogelbescherming hoopt, nu zoveel werkende Belgen door het coronavirus gedwongen ‘huismus’ zijn geworden, op een massale telling van dit vogeltje tijdens het jaarlijkse Huismussentelweekend. „Nu we met z’n allen in ‘ons kot’ moeten blijven, hopen we stiekem dat deze keer meer mensen zullen meedoen”, aldus de organisatie.

Deelnemers wordt gevraagd te tellen „hoeveel huismusmannetjes je gelijktijdig hoort en/of ziet tsjilpen” in de tuin of onmiddellijke omgeving. „Het kost maar vijf of tien minuutjes en het is eenvoudig en plezant om te doen.” Er staat een telformulier op haar mussenwebsite. Daar zijn ook tips te vinden om huismussen gemakkelijk(er) te leren herkennen.

De Vogelbescherming wil het ook weten als een deelnemer géén mussen hoort of ziet. Hoewel er geen absolute cijfers zijn over het aantal mussen in Vlaanderen is wel duidelijk dat hun aantal, vooral in de steden, hard achteruit loopt.

Het Huismussentelweekend is komende zaterdag en zondag. Vorig jaar deden 4000 Vlamingen mee. Het wordt dit jaar de negentiende keer.