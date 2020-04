Vlaamse regering weigert bezoekers in verpleeghuizen

De Vlaamse regering weigert een nieuwe federale richtlijn in te voeren die bezoek in verpleeghuizen onder voorwaarden toestaat . „Bezoek is niet mogelijk. En dat blijft zo, wij passen die regels nu niet aan. Hoe moeilijk dat ook is voor de mensen die er verblijven en hun familie”, meldt de Vlaamse minister-president Jan Jambon.

De federale regering besloot woensdag de beperkende coronamaatregelen te verlengen tot 4 mei en voortaan bezoek van steeds één en eenzelfde persoon in goede gezondheid aan familie in verpleeghuizen en instellingen voor gehandicapten toe te staan.

Op de radio zei premier Sophie Wilmès donderdagmorgen dat dit een mogelijkheid, maar geen verplichting is. „Ik zie hoe onmenselijk de situatie nu is en daar moeten we iets aan doen”.

Het besluit kwam haar op zware kritiek te staan. De grootste Vlaamse zorgkoepel Zorgnet-Icuro liet weten de woonzorgcentra te adviseren deze richtlijn niet te volgen. „Net daar waar het brandt, worden de maatregelen versoepeld,” aldus een woordvoerder van vakbond BBTK.

Volgens het Belgische nationale crisiscentrum overlijdt de helft van de coronapatiënten in het ziekenhuis, de andere helft in verpleeghuizen.