Vlaamse oud-agent schiet buurman dood

Een 74-jarige ex-politieman blijkt zondag in het Vlaamse Linkebeek met zijn oude dienstwapen zijn buurman te hebben doodgeschoten. Ook verwondde hij een aannemer tijdens een ruzie over verbouwingswerkzaamheden, meldt het parket.

De zeventiger heeft bekend en wordt maandag voorgeleid op verdenking van doodslag en poging doodslag. Het 60-jarige slachtoffer woonde nog niet in het huis maar was er sinds enige tijd aan het verbouwen. Toen de twee buren daar woorden over kregen, haalde de oud-agent zijn vroegere dienstwapen en opende het vuur. Er klonken verschillende schoten.

De 50-jarige aannemer werd in de schouder geraakt en is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens een woordvoerder van het parket is het niet meer mogelijk dat een agent na zijn pensionering zijn dienstwapen houdt.