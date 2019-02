Vlaamse minister Schauvliege stapt op

De Vlaamse minister Joke Schauvliege (Omgeving, Natuur en Landbouw) is opgestapt. Haar positie was onhoudbaar geworden na haar bewering dat er achter de klimaatbetogingen in België een complot schuilt. Ze zei, zich beroepend op informatie van de inlichtingendiensten, dat de demonstraties voor een deel in scène zijn gezet.

Schauvliege bond dinsdag in en gaf op de radio toe een fout te hebben gemaakt door een gerucht zonder te controleren voor waar aan te nemen. „Maar ik heb niet het gevoel dat ik gelogen heb. Ik ben ook maar een mens en kan me vergissen.”

Ze betuigde ook via Twitter spijt. De Vlaamse premier Geert Bourgeois noemde haar uitlatingen ongelukkig, maar accepteerde de verontschuldigingen. Aan het begin van de avond maakte de christendemocratische bewindsvrouw in tranen haar aftreden bekend.