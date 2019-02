Vlaamse minister door stof om „klimaatcomplot”

Achter de klimaatbetogingen in België gaat volgens de Vlaamse minister Joke Schauvliege (Omgeving, Natuur en Landbouw) een complot schuil. Ze zijn voor een deel in scène gezet, zei ze in een toespraak waarbij ze zich beriep op informatie van de inlichtingendiensten.

Schauvliege nam dinsdag gas terug en gaf op de radio toe dat ze geen contact heeft gehad met de inlichtingendiensten. „Ik heb duidelijk een fout gemaakt”, excuseerde ze zich. „Maar ik heb niet het gevoel dat ik gelogen heb. Ik ben ook maar een mens en kan me vergissen.” Ook via Twitter betuigde ze spijt, maar ze nam de uitspraak over een complot niet expliciet terug.

De christendemocratische bewindsvrouw opperde dat de klimaatmarsen en betogingen van spijbelende scholieren mede voortkomen uit wraakacties van natuurorganisaties. De uitspraken van Schauvliege hebben tot kritische reacties geleid in het parlement. De Vlaamse premier Geert Bourgeois noemt haar uitlatingen ongelukkig, maar vindt het goed dat ze zich heeft verontschuldigd.