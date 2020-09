‘Vlaamse liberaal De Croo wordt premier België’

De Vlaamse liberale leider Alexander De Croo wordt de nieuwe premier van België. De 44-jarige vicepremier van de huidige regering-Wilmès moet nog op audiëntie bij koning Filip, maar verschillende Belgische media melden dat hij de nieuwe federale regering van zeven partijen gaat leiden. Het is negen jaar geleden dat België een Nederlandstalige premier had.

De Vlaamse en Waalse sociaaldemocraten, groenen en liberalen plus de Vlaamse christendemocraten kwamen na een marathonvergadering van meer dan 21 uur in de vroege uren van woensdag tot een akkoord over het beleid en de begroting. De zogenoemde Vivaldi-coalitie moet de eerste volwaardige regering vormen sinds december 2018.

Donderdag vervalt het mandaat van de tijdelijke ‘coronaregering’ van premier Sophie Wilmès. De bedoeling is dat op die dag de regeringsverklaring wordt afgelegd.