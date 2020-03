Vlaamse gevangenen naaien mondkapjes

Gedetineerden in meerdere gevangenissen in Vlaanderen zetten zich achter de naaimachine om mondkapjes te vervaardigen. In de gevangenis van Oudenaarde hebben elf gedetineerden, veroordeeld tot lange gevangenisstraffen voor onder meer moord, zich voorgenomen ieder tot zeshonderd mondmaskers per dag te naaien. „Ook in Brugge, Bergen en Merksplas komen onze gedetineerden in actie”, zegt het Gevangeniswezen tegen de krant De Morgen.

In het naaiatelier van de gevangenis in Oudenaarde staan tien naaimachines waar normaal gesproken kussenslopen, parasols, hemden, sweaters en broeken worden gemaakt. Nu gaan ze mondkapjes naaien voor medisch personeel en coronapatiënten.

Hard werken kan tot 400 euro per maand opleveren, zegt een tot levenslang veroordeelde gedetineerde tegen de krant. „Wij zien daar zelf weinig van, het gros gaat naar nabestaanden van slachtoffers. Als men ons meer naaimachines zou kunnen bezorgen en meer gedetineerden, dan kan de productie nog verder omhoog. We willen allemaal graag helpen.”

De bezigheden compenseren het gemis aan bezoek, dat vooralsnog tot 3 april is opgeschort. Gevangenen in België kregen al 20 euro extra beltegoed om het contact met hun familie, geliefden en vrienden te onderhouden.