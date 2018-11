Vlaamse boetes inhalende truckers bij regen

De Vlaamse deelregering installeert in 2019 camera’s op rijkswegen om vrachtwagens te controleren die het inhaalverbod bij regen negeren. Overtredingen worden meteen beboet.

De Vlaamse minister van Mobiliteit, Ben Weyts, heeft dat zaterdag tegen VTM Nieuws gezegd.

De camera’s worden in de eerste helft van 2019 geplaatst. Zij worden uitgerust met een regenmeter die bepaalt bij welke neerslag de camera’s in werking treden. Wel moet de federale verkeersminister François Bellot nog vaststellen wat precies beschouwd kan worden als regenweer. „Zodra dat rond is, kunnen we gaan beboeten”, kondigt Weyts aan.

Volgens cijfers van mobiliteitsorganisatie Touring lapt een op de drie vrachtwagenchauffeurs het inhaalverbod bij regen aan de laars. Bij chauffeurs met buitenlands kenteken is dat zelfs negentig procent.

België is het enige land met zo’n inhaalverbod bij regen. Daarvan zijn buitenlandse chauffeurs vaak niet op de hoogte of ze verwachten niet dat ze beboet zullen worden.