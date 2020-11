Vlaams zorgpersoneel krijgt hoger loon en minder werkdruk

Het zorgpersoneel in Vlaanderen krijgt er tot 6 procent bruto loonsverhoging bij. Ook zijn de Vlaamse regering en de sociale partners maatregelen overeengekomen om de werkdruk in de zorg te verlichten met bijvoorbeeld extra personeel. In totaal krijgt de zorgsector in Vlaanderen tussen 2021 en 2025 jaarlijks een injectie van 1,1 miljard euro.

„Vlaanderen doet een nooit geziene inspanning voor het personeel in de zorg- en welzijnssector”, aldus minister-president Jan Jambon. Niet alleen verpleegkundigen in de ziekenhuizen gaan er tot 6 procent in koopkracht op vooruit vanaf januari. Ook voor het personeel van de verpleegtehuizen stijgt het loon gemiddeld met 6 procent. Voor werknemers uit de gehandicaptenzorg, thuiszorg en kinderopvang gaat het om een stijging van gemiddeld 4,5 procent.

Intussen blijft het aantal nieuwe coronabesmettingen dalen. Tussen 14 en 20 november testten in België elke dag gemiddeld 3298 mensen positief op de aanwezigheid van het coronavirus, 33 procent minder dan de week ervoor. Ook het aantal ziekenhuisopnames en overlijdens blijft afnemen.