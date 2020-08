Vlaams varkensslachthuis zet ruim 200 medewerkers in quarantaine

Een groot vleesbedrijf in West-Vlaanderen heeft meer dan 200 medewerkers in quarantaine geplaatst nadat 18 personeelsleden besmet bleken te zijn met het coronavirus. De onderneming in de plaats Staden hoeft niet dicht omdat alle positief geteste personeelsleden op dezelfde afdeling werken.

Burgemeester Francesco Vanderjeugd van Staden verwacht dat het aantal besmettingen verder oploopt. Uiterlijk donderdagmiddag zouden de overige testresultaten binnen moeten zijn. Iedereen die getest werd, wordt gevraagd twee weken in quarantaine te blijven.

Het gaat om het slachthuis Westvlees, dat jaarlijks 1,4 miljoen varkens per jaar verwerkt tot ruim 140.000 ton varkensvlees. Het bedrijf, met ongeveer 850 werknemers, is onderdeel van de Belgian Pork Group.

Eerder bleek dat relatief veel medewerkers van slachthuizen in onder meer Nederland en Duitsland besmet zijn met het virus.