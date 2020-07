VK schort verdrag met Hongkong op

Het Verenigd Koninkrijk schort het uitleveringsverdrag op met zijn voormalige kroonkolonie Hongkong als reactie op de groeiende Chinese inmenging in de stad.

Minister Dominic Raab van Buitenlandse Zaken kondigde de maatregel, die meteen inging, maandag aan in het parlement. Daarnaast gaat het wapenembargo dat voor China geldt, ook voor de stad gelden. „We erkennen de mogelijkheden die een goede relatie met China biedt, maar we moeten als regering ook onze ogen open houden voor de risico’s”, aldus Raab.

Het Verenigd Koninkrijk (VK) droeg Hongkong in 1997 over aan China. De stad heeft onder meer een eigen parlement en westers rechtssysteem. Critici vinden dat de bijzondere status van de metropool wordt ondermijnd door een nieuwe veiligheidswet die is ingevoerd door Peking. Deze wet is volgens Londen strijdig met de afspraken die in 1997 zijn gemaakt. De veiligheidswet zet onder meer op separatisme hoge straffen.

De Chinese ambassadeur in Londen Liu Xiaoming reageerde ontstemd op het besluit. In een verklaring op de website van de ambassade zei hij dat het VK „de gevolgen zal dragen als het erop staat de verkeerde weg in te slaan.” Ook heeft het Europese land volgens de hem „schaamteloos ingegrepen” in de aangelegenheden van China. „China heeft zich nooit bemoeid met de binnenlandse aangelegenheden van het VK. Het VK zou hetzelfde moeten doen met China.”

Minister Raab beschuldigde China zondag nog van „grove en flagrante” mensenrechtenschendingen tegen de Oeigoerse bevolking. De Chinese ambassadeur Xiaoming ontkende dat echter toen hij zondag bij de BBC werd geconfronteerd met dronebeelden die leken te laten zien dat Oeigoeren geblinddoekt naar treinen worden geleid. Volgens hem ging het slechts om een normaal gevangenentransport.