‘VK overweegt lockdown Leicester vanwege coronapiek’

De Britse regering overweegt een lockdown in te stellen in Leicester na een golf van coronavirusgevallen in de stad, meldt de Sunday Times, onder verwijzing naar hoge regeringsbronnen.

Minister Matt Hancock van Volksgezondheid onderzoekt wetgeving die nodig is om dat te regelen, aldus de krant. Leicester, een stad met ongeveer 350.000 mensen in de oosten van Engeland, telde de afgelopen veertien dagen meer dan 650 extra Covid-19-gevallen. De minister zou „alle opties” overwegen, inclusief het opleggen van een totale lockdown.

De regering is de afgelopen weken juist bezig de coronamaatregelen in het land stapsgewijs terug te draaien nu het aantal Britse besmettingen en doden als gevolg van het longvirus terugloopt. In het Verenigd Koninkrijk zijn tot dusver ruim 311.000 besmettingen vastgesteld en meer dan 43.500 mensen overleden aan het virus.