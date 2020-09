VK meldt 4422 nieuwe corona-gevallen

De gezondheidsautoriteiten in het Verenigd Koninkrijk hebben de voorbije 24 uur 4422 nieuwe corona-gevallen geregistreerd. Dat zijn er opnieuw iets meer dan vrijdag en het is bovendien de grootste dagelijkse toename sinds 8 mei. In totaal zijn er nu ruim 390.000 Britten besmet geraakt met het virus. Inmiddels zijn 41.759 patiënten overleden aan Covid-19.

Door de verontrustende cijfers maakte premier Boris Johnson vrijdag gewag van een tweede coronagolf die over het land rolt. De ontwikkeling vraagt om strengere beperkende maatregelen om de verspreiding van het virus in te dammen. Volksgezondheidsminister Matt Hancock sprak zelfs al van een nationale lockdown als mogelijk laatste redmiddel.

De epidemioloog Neil Ferguson waarschuwde niet te lang te wachten met het nemen van besluiten. De Londense hoogleraar en voormalig regeringsadviseur zei zaterdag tegen de BBC dat het land een „echte storm” van toenemende infecties te wachten staat nu mensen weer aan het werk en naar school gaan.