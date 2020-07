VK heft quarantaineverplichting voor 50 landen op

Burgers van vijftig landen hoeven na aankomst in het Verenigd Koninkrijk niet meer in quarantaine te gaan, maakte de Britse minister van Transport Grant Shapps vrijdag bekend. Om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen, had de Britse regering aanvankelijk een verplichte quarantaine van twee weken voor alle bezoekers ingesteld.

„Er zal een lijst met vijftig landen zijn, zestig als je de overzeese gebieden meetelt”, aldus Shapps tegen nieuwszender Sky. De lijst en de details worden later vrijdag openbaar.

Het Verenigd Koninkrijk staat onder druk van sommige landen om de quarantaineplicht op te heffen. Zo overwoog Spanje halverwege juni om een ‘wederkerige’ quarantaineplicht van twee weken op te leggen aan Britse bezoekers. Daar zagen de Spanjaarden op het laatste moment van af.