VK had noodplan in geval van overlijden Boris Johnson

De Britse regering had een noodplan klaarliggen voor het geval premier Boris Johnson zou overlijden aan het coronavirus toen zijn toestand vorige maand verslechterde. Dat zei de minister-president in een interview tegen de krant The Sun. „Ik was niet in een bijzonder geweldige conditie en wist dat er noodplannen waren. Het was een moeilijk moment, ik zal het niet ontkennen”, aldus Johnson.

De premier ging maandag weer aan het werk, een maand nadat hij positief testte op het longvirus. Hij verbleef eind maart tien dagen in quarantaine in zijn ambtswoning, maar werd vervolgens overgebracht naar het ziekenhuis. Daar kreeg hij een zuurstofbehandeling en bracht hij drie nachten door op de ic-afdeling.

„De doktoren hadden allerlei regelingen voor wat ze moesten doen als het vreselijk mis zou gaan. De vervloekte indicatoren bleven de verkeerde kant opgaan.” Volgens de premier is het inbrengen van een beademingsbuis ter sprake gekomen. „Het slechtste moment kwam toen het fiftyfifty was of ze een buis in mijn luchtpijp moesten steken. Toen werd het een beetje ...”

Johnson en zijn verloofde, Carrie Symonds, brachten zaterdag de naam van hun pasgeboren zoon naar buiten. Hij heet Wilfred Lawrie Nicholas, deels als eerbetoon aan twee van de intensivecare-artsen die volgens het koppel het leven van Johnson hebben gered.