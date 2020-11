VK: adviseurs Cummings en Cain blijven aan tot medio december

Twee scheidende topadviseurs van de Britse premier Boris Johnson blijven aan tot medio december, heeft Johnsons kantoor vrijdag laten weten. Britse media meldden eerder op de dag dat adviseur Dominic Cummings, die wordt gezien als het brein achter de brexit, per direct zou opstappen. Daarvoor werd al bekend dat de rol van Cummings eind dit jaar zou zijn uitgespeeld.

„Dom Cummings heeft Downing Street 10 vanavond voorgoed verlaten en heeft besloten niet aan te blijven tot de kerst”, schreef Tom Newton Dunn, de politiek hoofdcommentator van Times Radio, op Twitter. Even later werd hetzelfde nieuws gemeld door de Britse publieke omroep BBC en nieuwszender Sky News. Cummings is vrijdag gezien terwijl hij de ambtswoning van de premier verliet met een kartonnen doos. Het Britse persbureau Reuters heeft daar foto’s van.

De andere adviseur die nog even aanblijft, Lee Cain, stapte eerder deze week op als directeur communicatie. Dat deed Cain na berichten over interne spanningen in Downing Street 10. Cain en Cummings zijn al jarenlang collega’s en hebben samengewerkt aan de brexitcampagne tijdens het EU-referendum.

Een woordvoerder van premier Johnson heeft gezegd dat hij Edward Lister heeft gevraagd om zijn interim-stafchef te worden.