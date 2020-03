Vizier Rhode Island niet meer alleen op New Yorkers

De Amerikaanse staat Rhode Island zal niet alleen mensen uit New York aanhouden en onder quarantaine plaatsen als ze in de staat willen blijven. Ook bezoekers uit andere staten worden aangehouden. Dat gebeurt nadat de gouverneur van de staat New York had gedreigd met juridische stappen.

Gouverneur Andrew Cuomo noemde de maatregelen „niet wettig” en „niet buurvriendelijk”. Zijn collega in Rhode Island Gina Raimondo kondigde eerder aan dat mensen uit New York in haar staat zouden worden opgespoord en in quarantaine geplaatst. Ze wilde onder andere auto’s met nummerplaten uit New York van de weg laten halen. Na een gesprek met Cuomo liet ze de maatregelen aanpassen.

De staat New York, met daarin de gelijknamige grootste stad van de VS, is de grootste brandhaard met ongeveer 59.500 besmettingen. In Rhode Island, dat niet aan New York grenst maar wel vlakbij aan de oostkust ligt, zijn dat er nog maar ongeveer 200.