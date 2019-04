Visum VS voor aanklaagster ICC ingetrokken

Washington heeft een visum voor de hoofdaanklaagster van het in Den Haag gevestigde Internationaal Strafhof (ICC) ingetrokken, omdat ze onderzoek wil gaan doen naar Amerikaanse militaire activiteiten in Afghanistan. Dit meldde het ICC. De aanklaagster uit Gambia, Fatou Bensouda, mag de VS niet bezoeken.

De VS hebben eerder al aangekondigd geen visa te verlenen aan medewerkers van het ICC die onderzoek willen doen naar mogelijke misdaden van Amerikaanse militairen of van bondgenoten van de VS.

Het ICC is geen hof van de VN, maar een hof dat door een heleboel andere landen is opgericht en sinds halverwege 2002 actief is. Doel is onderzoek naar en berechting van misdaden zoals oorlogsmisdaden, misdaden tegen de menselijkheid en volkerenmoord. Dat gebeurt in beginsel in ‘lidstaten’ waar de plaatselijke autoriteiten dat niet kunnen of nalaten. De VS doen, net als China en Rusland, niet met het ICC mee. Het hof heeft nog geen besluit genomen over onderzoek naar zaken in Afghanistan.