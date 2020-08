Vissers Mauritius vechten voor leven dolfijnen

Vissers in Mauritius proberen met man en macht tientallen gewonde dolfijnen te redden in een lagune, niet ver van de plek waar een gestrand Japans schip olievervuiling heeft veroorzaakt. Sinds woensdag zijn al zeker 42 dode dolfijnen gevonden.

Volgens de vissers zijn de dolfijnen verblind door de olie in het water en komen zij op een rif terecht waar zij fatale verwondingen oplopen. De lokale autoriteiten geloven niet in dat verhaal van de vissers en onderzoeken nog steeds wat de oorzaak is.

De onder Panamese vlag varende bulkcarrier Wakashio strandde op 25 juli op een koraalrif bij de eilandstaat in de Indische Oceaan. In totaal had het schip circa 4000 ton olie aan boord en het begon op 6 augustus olie te morsen. Het schip lekte ongeveer 1000 ton stookolie in de ongerepte kustwateren van het populaire eiland, een gebied met zeldzame flora en fauna. Het in tweeën gebroken scheepswrak is vorige week maandag afgezonken.